Not sure if that's Shohei's hair...or an antennae so he can communicate with his home planet. pic.twitter.com/nbtgJknePZ — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 12, 2023

天使隊球星大谷翔平12日對太空人安打上壘，出現一個有趣的鏡頭，他頭盔的透氣孔穿出一小撮毛髮，捲曲成一個圓圈。有網友稱讚「很有趣、很可愛」，X平台知名棒球用戶@PitchingNinja開玩笑寫道：「不能確定是大谷的頭髮，還是他與母星通訊的觸鬚。」畢竟大谷先前已經被他們稱為火星人了。

大谷一向愛護自己的髮型，經常可以看見他拿下頭盔，整理好頭髮之後再戴回去，他肯定也不希望頭髮穿出來，只是沒人提醒他。這在需要戴頭盔的運動賽事（例如自行車）偶爾可以見到，有人驚嘆大谷穿出的頭髮居然是「完美的圓形」，打趣是「天使的圓圈」。

@PitchingNinja前日指出，大谷翔平在6項主要投打數據都是前6名，包括打擊率、打點、全壘打3項打擊數據（傳統打擊三冠王的項目），以及投手自責分率、勝投數、奪三振（傳統投手三冠王的項目）全都榜上有名。

前日對戰國西勁旅巨人隊，大谷6局無責失拿下個人第10勝，一下子創造許多紀錄，包括「10勝40轟15盜、自責分率低於3.50、攻擊指數超過1.000」的各種神奇數據組合，讓他顯得更像怪物而不像人類了。可惜天使戰績不振，系列賽首戰輸給太空人之後再度跌破5成勝率，季後賽路迢迢。