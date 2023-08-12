台灣第一個全英語媒體 TaiwanPlus 將於 8 月 12 日起，海外獨家首播生態紀錄片《消失的紫斑蝶》（Lost Butterfly）國際版，向世界各地觀眾介紹台灣特有種「紫斑蝶」迷人但危機四伏的生命旅程。

該片邀請金曲獎得獎歌手安溥首次獻聲英文旁白，並由金鐘導演詹家龍耗時五年拍攝完成，以高規格 4K 磅礡視覺配上安溥極富磁性而溫暖的嗓音，將紫斑蝶脆弱卻堅韌的生命力變成感動人心的電影，深具普世性與教育意義，也吸引致力推廣台灣故事的 TaiwanPlus 加入，首度參與共同出品，發行台灣首部以蝴蝶為主題的長片。

台灣曾因擁有400多種蝴蝶而被譽為「蝴蝶王國」，近年因氣候變遷、森林砍伐及基礎設施增建，蝴蝶的數量逐漸減少。導演詹家龍耗時五年、投入數百萬，深入紫斑蝶棲息之地，揭示其神秘的避冬點滴，紀錄紫斑蝶在台灣的生命軌跡，透過牠們奇幻的一生，提醒人們這些生物的脆弱性。

《消失的紫斑蝶》國際版邀請到今年金曲獎「最佳年度歌曲」得主－安溥，擔任旁白，首次挑戰電影英文配音，她直呼是「天上掉下來的機會」，也說到配音過程充滿忐忑，「我從來沒有遇過這麼正式、像是期中考一樣的機會去檢視自己的口音」，期間幾度想要放棄，因為英文並非母語，要在口音、文法、語言表現與解讀文本間找到完美平衡是不小的挑戰。

安溥表示，特別是片中許多蝴蝶的拉丁學名，她在家反覆練習了三週，「這些我以為可以及格的口音，依然不是最正確的發音，同一個句子，第一天錄了 127 遍，然後第二天還是錄了幾10次有。」本來擔心無法如期錄完，「最後順利趕在原本預定的工作時間內，我自己覺得是非常精彩地完成了！」安溥說：「當配音導演說：『可以！』的那一刻，我心裡充滿了感激。這短短六次的配音過程，我覺得是我今年最難忘的回憶。」

安溥也特別感謝擔任英文配音導演的歌手榮忠豪，並大讚他有著過人的耐心跟抗壓性，「我覺得他非常適合做音樂，因為即使我念了快兩百次同樣的東西，他依然在等待那個成功的 moment，而且喜怒不形於色，要不是他我應該沒有辦法堅持到最後。」

安溥表示，很開心能為這部紀錄片貢獻一份心力，希望透過該片向世界觀眾介紹，這看似柔弱卻又堅強、具有生命力的紫斑蝶，牠們不僅代表台灣過去三十年的發展歷程，更象徵全球的生態變遷。希望讓國際觀眾以更親近的方式，理解電影中的台灣生態，賞析紫斑蝶這神秘而令人嚮往的美麗生物。