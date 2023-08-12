男性身高越高通常有較佳的有外表吸引力與就業機會，但美國一項研究發現，身高也是一健康風險因子，身高超過175公分的人，包括白人與黑人，較其他人更容易罹患心房顫動、周邊神經病變、循環系統及蜂窩性組織炎，但相對較不容易有高血脂與心血管疾病。

腎臟科醫師江守山在其臉書引述一篇刊登於去年6月《美國公共科學圖書館》(PLOS Genetics)的研究。該研究是美國東科羅拉多醫療系統的研究團隊，根據美國百萬退伍軍人計畫(MVP)進行的一項大型基因研究，對象包括28萬名退伍軍人，其中2成為黑人。

研究發現，一個人的身高可能會影響成年後罹患的數種常見疾病的風險。身高超過5英尺9英寸（約175公分）的黑人和白人，較其他人更容易罹患心房顫動、周邊神經病變或循環系統問題。相較於其他人，高個子也更容易罹患蜂窩性組織炎、皮膚膿腫、慢性下肢潰爛、靜脈曲張與血栓形成等問題。

值得注意的是，研究也發現，身高較高者較不容易罹患冠心病、高血壓與高血脂等問題。

研究人員表示，身高是一個「還未被認識、但具有生物學重要性」的風險因素。研究人員表示，在確定身高是否可做為一個健康風險之前，還需要更多研究，例如，身高可能不是唯一的決定因素；相對較高的人可能有更佳的飲食方式或更多的運動，從而降低了某些疾病的風險。同時其他因素也使他們容易罹患循環系統問題。