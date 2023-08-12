參山處12日與台中市府及觀光圈業者，在新加坡市中心索菲特酒店(Sofitel Singapore City Centre)舉辦與「觀光推廣交流會」。（參山處提供／馮惠宜台中傳真）

看好新加坡來台觀光市場，交通部觀光局參山國家風景區管理處會同中彰、竹竹苗觀光圈業者前進新加坡，參加8月11日至8月13日新加坡NATAS HOLIDAYs旅展，召集當地主力業者與媒體舉辦觀光新亮點發表會，邀請新加坡遊客到中台灣旅遊。

參山處今（12日）日與台中市府及觀光圈業者，在新加坡市中心索菲特酒店（Sofitel Singapore City Centre)舉辦與「觀光推廣交流會」，與新加坡觀光業者進行面對面實際交流，透過實質的面對面交流，了解雙方需求。

參山處長曹忠猷於會場介紹參山處豐富的觀光魅力，現場展示了一系列的喔熊聯名產品，以及推介參山轄區的觀光特色，也讓大家現場品嚐東方美人茶、梨山高山茶、松柏嶺長春茶等參山的三座山茶香魅力，以有別不同台灣旅遊的特色體驗，新加坡觀光業者們表示相當有興趣合作。

曹忠猷表示，新南向國家是台灣入境市場重要夥伴，這次參山處參加「2023新加坡秋季旅展 」及推廣會活動，第1天即湧入新加坡遊客探詢中台灣旅遊資訊，參山處介紹獅頭山、梨山與八卦山豐富多元觀光資源，包括峨眉湖、南庄老街、梨山耶穌堂、谷關溫泉、八卦山大佛、彰化二林葡萄酒莊等景點等，詢問度很高！

住在新加坡市中心的蕭先生表示，他原本就計劃今年秋天或春天要到台灣旅遊，參山介紹的特色景點令他印象深刻，已安排要到參山旅遊！

參山處指出，為了配合交通部觀光局引客政策，參山處緊接著會再前進印尼及越南胡志明市等推展參山觀光特色，將轄區的特色介紹給更多東南亞的朋友們。