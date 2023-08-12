越南警方日前破獲一個賣淫集團，集團首腦不僅是空服員出身，她旗下的小姐也全部是空服員或模特兒。警方證實，該集團鎖定高級客，主嫌除了仲介收入，自己也下海，至今已賺超過10億越南盾（約新台幣134萬元）。

根據《越南快訊》報導，主嫌約26歲，幾個月前辭去空姐工作，改投情色行業。她不僅自己下海賺，還把事業版圖擴大，成立賣淫集團；為吸引生意上門，主嫌經常透過社群平台PO文，吸引想要「躺著賺」的女性，如今粉絲高達30萬。

警方調查，賣淫集團規模達30人，策略明確「鎖定有錢人」，每次交易金額為1000美元，若過夜則加至3000美元，主嫌可抽成約300美元，光她自己一個人，至今得手超過10億越南盾（約新台幣134萬元）。

大多數的顧客來自河內或胡志明市，他們先透過社交媒體主動聯繫「嬤嬤桑」，再前往飯店、度假村等待交易對象出現。主嫌深得服務要領，甚至提供高級轎車接送，沒想到東窗事發遭逮。