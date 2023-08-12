台積電赴美國亞利桑那州設廠遭遇挑戰，除了裝機人才不足，還被美工會指控，藉口引進外勞降低成本；對此，媒體人直指，美國是台積電的死亡陷阱。一位96年飛彈危機就大力買進台積電的股民表示，從前年台積電宣布赴美設廠，他認為這決策會傷害股東權益，已經不值得持有，已陸續賣出股票。

台積電美國廠因熟練安裝設備的專業人員數量不足，延後到到2025年才能量產。台積電將調派有經驗的人員赴美，卻引發亞利桑那州工會反彈，批評引進低薪勞工當藉口，要取代當地人，還要求國會議員擋下這些台灣勞工簽證。

對此，台積電澄清，目前在關鍵裝裝機階段，只是暫時調派人員，而且數量有限。

資深媒體人陳鳳馨在《東南西北龍鳳配》YT節目表示，美工會直指，台積電引進外勞、降低薪資成本的藉口，是一項很嚴重的政治指控，隨後換來台積電得和亞利桑那州政府簽署自願保護計畫，台積電目前在美國陷入困境，主因是美國政治太過複雜，所以才掉入死亡陷阱。

一位台積電長期投資人上述YT頻道節目下方留言表示，他從1995年開始陸續買入台積電，96年飛彈危機時更是加大購買力度，即使2008年金融風暴仍一直持有，自稱台積電長期小股東，目前持有32張。

他說，從來沒想過要賣出台積電，打算長期持有這家公司，做為自己的養老金。但從前年台積電宣布要在美國設廠，他開始改變想法決定賣出，去年600元以上陸續出脫台積電，目前已賣出四分之一。台積電已經從他的長期持有名單中刪除。

他認為，一家無法抗拒政治壓力而做出決策的公司，只會傷害股東的投資權益，已經不值得持有！