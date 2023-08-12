國民黨總統參選人侯友宜南下台南廟口開講，受到民眾歡迎。（程炳璋攝）

國民黨總統參選人侯友宜12日到大觀音亭舉辦廟口開講，提及當年「白曉燕命案」單獨進外國使館抓補凶嫌，強調甘冒生命危險只為社會安全，正值兩岸關係緊張，這次為了國家安全願意再站出來。

國民黨台南市黨部動員為侯友宜舉辦廟口開講，前台南市議員謝龍介主持開場，侯友宜先在台下當聽眾，隨後上台。

廟口開講由國民黨前台南市議員謝龍介率先開場，侯友宜（白上衣、藍牛仔褲者）在台下微笑聆聽。（程炳璋攝）

國民黨總統參選人侯友宜在大天后宮與餐會民眾一一握手。（程炳璋攝）

嘉義出生的侯友宜自詡南部小孩，念書時曾住在台南親戚家，擔任刑警常到台南抓壞人，熟悉台南環境。他提到南部人性格「土味」富人情，雖然口才不好，只會作事，講話「說到做到」。

侯友宜表示兩岸關係非常緊張，每次遇到外國官員或商人，對方都頻問「台灣會不會戰爭？」，這次總統選舉若沒魄力顧及國家安全，「什麼事情都免講!」。

他以「白曉燕命案」抓補故事開講，陳述當時與歹徒陳進興談判，對方要他不帶槍進屋。其實當時他身前已有5、6名「虎將」，但為了救出受傷的人質，同意對方條件入內，隻身面對殺紅眼的持槍歹徒。對方甚至槍指著他，要他舉手接受搜身。

侯友宜感嘆，那天若帶槍進屋，恐怕已經沒命，這件案件可以證明自己說話算話，其次是站在危及生命的浪頭時，自己必定承擔責任。

他表示，當了40年的人民保母，正逢中華民國生存關鍵，「國家需要，我當然要站出來」。侯友宜強調要用打死不退的刑警精神往前進，盼大家一起相挺，顧好國家免於戰爭，讓台灣和平過好日子。

侯友宜隨後前往大天后宮，接受廟方主委曾吉連題字「金龍獻瑞、民熙物阜」贈匾，並與餐會民眾一一握手。

他提到兩岸關係緊張，當總統最大責任就是給民眾社會與國家的安全感，自己曾拿槍拚命顧治安，一生歷練經得起檢視，現在台灣詐騙案件數與民眾被騙金額逐年攀升，未來的總統就是要給國家與社會更的安全感。