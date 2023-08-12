桃園市首座原住民族主題公園誕生，邀屏東知名原住民藝術家拉夫拉斯．馬帝規畫設計，凸顯文化特色。（蔡明亘攝）

桃園市首座原住民族主題公園啟用，市長張善政12日出席啟用典禮。（蔡明亘攝）

桃園原住民族主題公園兩側的公車候車亭，也以原民圖騰妝點，呼應公園主題。（蔡明亘攝）

桃園原住民族主題公園啟用，人行步道使用具原住民意象圖騰的窯燒陶板地磚點綴。（蔡明亘攝）

桃園原住民族主題公園位於大溪區仁善街、介壽路口，11日舉行啟用典禮。（蔡明亘攝）

桃園原住民族主題公園的創意圍籬，邀仁和國小、仁善國小、僑愛國小的原住民族小朋友，參與石頭彩繪，安裝於鋼筋製作的「菖蒲」造型圍籬。（蔡明亘攝）

桃園市首座原住民族主題公園誕生，大溪區公所於介壽路、仁善街口打造全新公園今啟用，邀屏東知名原住民藝術家拉夫拉斯．馬帝規畫設計，凸顯文化特色。桃園市長張善政表示，未來此公園也將作為原住民族藝術創作展示空間，期許未來在更多地方打造族群共融、休憩活化、環保永續場域。

張善政說，多位議員向市府協調爭取，活化國道三號埔頂隧道上方土地，開闢為原住民主題公園，因下方為隧道，不能深挖，也不能設置過重的設施，施工難度高，大溪區公所善用環保永續與節能減碳材料施作，工程也獲市府金品獎優等，後續將由工務局推薦爭取行政院工程會公共工程獎項。

今啟用典禮，拉夫拉斯．馬帝也現身說明設計概念，他將作品取名「族群融合、匯聚大溪、連結原鄉」，其中山形代表原住民族「家」的位置，每位族人來到城市都有自己的故事，在城市中，可用河川代表自己，也可用森林、海洋或山上每個顏色，在山與山之間、海浪與海浪之間，山形紋構成一個波浪形的眼睛圖像，就像外面的人看見他們，他們也看見自己，象徵族群融合。

大溪區長徐景揚說明，桃園原住民主題公園入口意象以山川及原民精神作創作主題，人行步道使用具原住民意象圖騰的窯燒陶板地磚點綴，園內燈具也參考原民圖騰設計，園內種植原民特色植物山梔子和台灣百合，另種植減碳冠軍相思樹，增加碳吸收，全區新植灌木植栽共4700株。

徐景揚提到，公園的創意圍籬邀請仁和國小、仁善國小、僑愛國小3所學校的原住民族小朋友，共同參與石頭彩繪，並安裝於鋼筋製作的「菖蒲」造型圍籬，代表原民族群抵禦外來侵害、保護家人精神。此外，公園兩側的公車候車亭，也以原民圖騰妝點，呼應公園主題。

大溪區公所表示，近年致力打造綠廊道，建置多元友善運動空間，自2021年起陸續完成綠廊槌球場與寵物公園，今年完成桃園原住民族主題公園，明年將爭取前瞻計畫將串聯各場域，建置友善人行運動空間，結合鄰近的埔頂公園、休閒棒壘球場，形成綠地環繞的慢活、愜意埔頂生活圈。