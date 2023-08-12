孫可芳今（12）出席「Giloo Fest 2023」短片競賽，擔任評審，坦言對評審工作感到沈重壓力，是因為這次評選會關乎到許多新導演的未來。壓力大到忘記七夕情人節即將到來，一旁的陳珊妮還打趣說：「不是中元節先到嗎？」

孫可芳說通常都是劉冠廷給驚喜較多，會準備小禮物，但很久以前她曾在劉冠廷生日時拍「偽紀錄片」獻驚喜，找了很多朋友錄祝福的話，當時還不認識劉媽媽，請劉的妹妹幫忙錄音、找照片，卻意外出糗，「那張照片不是劉媽媽，而是她的同學。」雖然劉冠廷看完感動得眼眶泛淚，但話鋒一轉問：「這個人是誰啊？」

孫可芳演過許多短片，今年還以《聖筊》入圍台北電影獎最佳女主角，談到拍攝短片的困難之處，她認為短片的角色篇幅短、完整度低，「相較長片比較破碎，但也算是一種優勢，發展空間比較大、自由度比較高。」真正困難是與新團隊在短時間內磨合出默契和節奏，「每次拍攝可能都是不熟悉的人，且很有可能是首次拍攝的新導演或初接觸影像工作的人員。」

由於拍攝製作短片的時間、資源都很有限，孫可芳除了在意劇本、題材，還格外看重導演的能力，「導演和製作方在遇到問題時必須能快速解決和變通。」導演也要有說故事的功力，「口條不一定要很好，但影像很誠實，導演說的故事必須能感動人心。」另外，她在看完劇情組多份企劃書後，認為導演導戲和挑選演員也是重點，「尤其是使用演員的界線，會怎麼去導戲和保護演員。」這些都是她在意的細節。