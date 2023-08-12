南投縣政府公布卡努颱風來襲前後中央與南投防災時間軸。南投縣政府提供

許淑華再開炮 怒轟仁愛遭重創之際中央還「不知不覺！」

神力女超人怒了！南投縣政府今天以一張「卡努颱風中央及南投縣政府仁愛鄉公所應變時間軸」，說明南投縣政府掌握災情與救災狀況，縣長許淑華不客氣的說，媒體報導仁愛鄉遭受重創之際，中央並未完整掌握災情，「我們不敢說中央要求我們要超前部署，但中央不要說後知後覺，甚至是不知不覺、沒有完全掌握南投仁愛災情！」

許淑華中午以一段影片正面還原中央與地方防災布署時間軸，她表示「中央對南投的任何指教我們都會詳細檢討」，但她仍忍不住強調，中央如果8月4日沒有解除應變中心，提高警覺，大家在救災上會更順暢！」

許淑華今天前往仁愛鄉勘災，面對外界好奇詢問，她以一張圖表說明卡努颱風來襲前往南投縣政府的防災與救災布署狀況。她說，因應卡努颱風，中央在8／2跟縣政府跟公所成立應變中心，8／3水保署發出提醒，公所也表示收到了，

並進行防災布署工作，因為每次有土石流警示溪流發布，中央都會提醒鄉公所，但當晚分署長還跟鄉長用餐，「可見當晚並不認為雨量會造成致災性的傷害。」

8月4日大雨下下來，仁愛鄉長一早6點就發出停班停課通知與決定，同時也提報縣府盡速前往救援，所以縣府在上午8點提升應變中心為2級，但當媒體報導仁愛鄉遭受重創之際，中央並未完整掌握災情，「我們不敢說中央要求我們要超前部署，但中央在整個過程中不要說後知後覺，甚至是不知不覺，沒有完全掌握！」

許淑華回憶，8月5日眼見水情相當氾濫了，立即跟鄭文燦副院長提出直升機跟兵力的請求，並將應變中心升到1級，而陳院長是在8月5日才進入應變中心了解狀況。

許淑華無奈表示「中央對我們的任何指教我們都會詳細檢討」，但中央如果8月4日沒有解除應變中心，提高警覺，大家在救災上或許會更順暢。

話鋒一轉，許淑華仍不忘感謝鄭副院長特別到南投關心災情並協助南投救災與重建，她說目前南投救災與重建工程進行中，希望過去的紛紛擾擾就此結束，現在大家全力做好災區復健工作最重要。