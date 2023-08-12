Kpop風靡全球，一名女網友去韓國追星發現，韓國的路人似乎沒有想像中的瘦，甚至台灣女生可能更瘦一點，引起網友討論，不少人點頭直呼，其實韓國人沒有追求極致骨感的瘦，相較之下更喜歡運動健身練出來的身材，加上韓國人身高較高，整體下來身體線條比例很好。

一名女網友近日在Dcard上發文分享，今年7月去韓國看演唱會，發現韓國明星超級瘦，但韓國路人卻沒有想像中的瘦，甚至與台灣路人相比，台妹可能更瘦一點，原以為是穿衣服的視覺效果，但她到東大門買衣服發現，她在台灣一般要穿M號，但在韓國卻可以穿S號，而且還會有點大。

貼文引起網友討論，韓國路人真的沒很瘦，但大多很努力運動，所以身體線條很好看，不是單純骨感的瘦。「有沒有可能是他們身高也比較高的關係」、「韓國人比台灣更重視外表，健身運動風氣比台灣強不意外，而且韓國的平均身高也比台灣高」、「因為韓國人都偏高吧！台灣人身材比較像日本人」、「韓國運動健身的人多，很多比例都很好，瘦真的不會比較好看」。

另有網友則說，韓國人超會吃，食物份量很大，多數台灣女生連一半都吃不完。「有來過韓國的就知道，韓國食物份量真的很多，台灣一堆小鳥胃的女生都吃不完，連我這個在台灣算很能吃的吃貨都很撐，但我看大部分韓國女生都能吃完」、「我不算小鳥胃，但也吃不完，現在想想食物分量真的很驚人」。