苗栗縣長鍾東錦12日邀請前總統府副秘書長羅智強到苗栗與青年對話，包括苗栗市長邱鎮軍等都到場交流。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦12日邀請前總統府副秘書長羅智強到苗栗與青年對話，羅智強現身說法鼓年輕人勇於參與公共事務。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦12日邀請前總統府副秘書長羅智強到苗栗與青年對話。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦12日邀請前總統府副秘書長羅智強到苗栗與青年對話。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦邀請羅智強與青年對話，談及網路霸凌處理方法

苗栗縣長鍾東錦邀請羅智強與青年對談，談網路霸凌處理方法

為了加強與青年對話，苗栗縣長鍾東錦首開「鼓動正念、引爆熱情」對談會，12日首次開講，就邀請到臉書粉絲破百萬的前總統府副秘書長羅智強到苗栗與學生們對話，羅智強以自身從政、參與公共議題的實際經驗，提供年輕人參與公共事務的參考，鍾東錦也以縣政內容解答年輕人提問，其中問及如何面對網路霸凌，鍾東錦笑答自己都用不隨之起舞態度處理，羅智強則強調如果是辱及人格時，應起身對抗。

苗栗縣長鍾東錦在去年縣長選戰期間，曾受到苗栗國立聯合大學學生會邀請到校與學生對談，結果鍾東錦當場坦率地回答學生提問武士刀問題，不僅影片在網路上爆紅，更贏得許多年青學生正面肯定，鍾東錦深刻體驗到與年輕學生面對面對話的重要性，就任後就指示勞青處開辦與青年對話會，並訂名為「鼓動正念、引爆熱情」

鍾東錦在考慮論壇首度開開講邀請人選時，第1個就想到了前總統府秘書長羅智強，不僅是考慮到羅智強口才便給，能力好，尤其是羅智強曾為了核四等四大公投議題徒步行腳台灣，當時還擔任縣議長的鍾東錦，也曾在羅智強步行到苗栗時前往陪同，因而種下兩人間情誼，因此，當鍾東錦向羅智強提出邀請時，羅智強也排除目前參選立委的繁忙行程，專程南下苗栗與鍾東錦及苗栗青年們對話。

羅智強表示，受鍾東錦縣長邀請來和年輕朋友交流參與公共事務，如何開始？如何進行？提供自己的方法和經驗，政治工作需要更多年輕人參與及投入，期待能多與年輕人交流。鍾東錦則表示，事前在匯集年輕人網路上提問內容時，就要求不夠辛辣的問題就不要在場提出，特別邀請羅智強來苗栗，就是針對頭份、竹南的年輕人對公共事務參與不夠，應該多鼓勵他們走出來參與公共事務，尤其政治工作要傳承，對年輕人的意見，縣府一定會採納。

羅智強在對談會首先上台以自身從政經驗現身說法，他表示成為受爭議的人並不一定是壞事，不要害怕爭議，而是要做自己相信的事情，做自己期待的人生，做對社會有貢獻的事情，這才是最重要的事情，來鼓勵年輕人勇於參與公共事務。

接下來，鍾東錦與羅智強同在台上接受年輕人提問，提問題目都是事先在網路上收集整理得來，包括了科技大廠進駐苗栗以後，新移入人口對教育、房價的衝擊，縣府作好因應沒？還有最近最夯的社宅問題、休閒藝文圖書館的設置，以及長照等議題。

鍾東錦表示，首場青年對談會結束後，縣府將會以3至4個月舉辦一次對談會，邀請對象也可以由年輕朋友們提供想法，縣府將會熱誠邀請前來與青年們對話。