國民黨總統參選人侯友宜與支持者相互加油打氣。右一為「韓友會」理事長「挑大師」廖盛芳。（洪榮志攝）

國民黨總統參選人侯友宜今天出席國民黨台南市黨部募款餐會時，受到全場熱烈歡迎，連「韓友會」理事長「挑大師」廖盛芳也率大批韓粉出席力挺，現場士氣高昂。侯友宜痛批民進黨執政，不僅非核家園跳票仍在騙，甚至治安敗壞還要幫毒販減刑，連毒品都不管，這樣的政府一定要讓它下架。

侯友宜表示，民進黨執政大家都看不下去，都要它下架，最重要的兩岸關係做不好，差點要戰爭，讓台灣變成世界上最危險的地方，國家不安全；如果再讓民進黨執政下去，我們的孩子都要上戰場。

侯友宜認為，經濟要發展，缺電最嚴重。民進黨的2025非核家園跳票，民進黨賴清德主席過去還曾經提出要使用「乾淨的煤」，這是他第一次聽到；非核家園做不到，就不要用這種話來騙大家。侯友宜強調，我們提出的能源政策最清楚，就是「環境永續」，這一點他一定會做到。

侯友宜還說，在社會安全方面，3年來詐騙案件從6萬件增加到13萬件，1年至少被騙700億元，很多人被騙到快自殺，政府說要打詐，結果詐騙案愈來愈多，治安做不好，但前兩天憲法法庭居然還要對販賣一級毒品減刑1／2，「那有這種政府？」毒品都抓不完了，國外販毒也是判死刑，民進黨政府治安已經敗壞了，現在連毒品都不管，這種政府要讓它下台。

侯友宜強調，他認真從事公職43年，有一個願望，就是「保家衛國」，捍衛國家安全、維護社會治安，讓台灣經濟蓬勃發展，讓我們的下一代可以在台灣這塊土地永續繁榮、和平、安定，為此他一定拚到底，希望大家團結在一起，贏得最後的勝選。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！