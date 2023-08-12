《中天新聞》頻道推出的政論節目「廟口開講」反貪腐救台灣列車，將在今（12）日晚間6點半於高雄左營「洲仔清水宮」開講，超人氣反貪腐顧問群前民進黨立法委員許國泰、高雄市議員陳美雅、李眉蓁，跟高雄市鳥松里前里長陳清茂將輪流上台，挖掘民進黨政權腐敗與貪汙真相。

今晚將於高雄左營「洲仔清水宮」舉辦的「廟口開講」，將大談貪腐內幕，由主持人彭華幹跟民進黨創黨元老許國泰領頭，與高雄在地政壇名人一同輪流上台開講，一舉掀開在綠媒聽不到的政權腐敗與貪汙真相。

前民進黨立委許國泰。（中天新聞網提供）

而除了今晚的高雄左營「洲仔清水宮」，「廟口開講」也會在下週五（18日）、下週六（19日）分別於高雄前金區「萬興宮」、苓雅區「鼓山亭」開講，8月底則會深入國境之南屏東連辦4場，中天官網也會盡快公布開講活動地點，讓大家能一同到現場鬥陣，吹響『反貪腐、救台灣』的號角，說真相給你聽！」。

廟口開講時間表。（中天新聞網提供）

《中天新聞》也歡迎各位鄉親好朋友們到開講現場來贊聲！節目內容也會同步在《中天電視》頻道、《中天深喉嚨》頻道雙雙進行直播，敬請觀眾鎖定收看，錯過前面幾集的朋友，也可以到《中天電視》和《中天深喉嚨》頻道收看！