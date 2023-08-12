噁男北市街頭遭潑灑不明液體 女：有股異味！

北市一名女子日前中午12時38分，走在中山區民生東路與松江路口時，突然遭一名男子潑灑不明液體，女子雖然沒有報警，但警方得知後立即展開偵辦，已通知該名男子到案說明，將依社維法送辦。

女子事後在臉書社群發文敘述這段驚恐過程，她表示，遭潑灑的不明液體有股異味，幸好沒有腐蝕性，否則後果不堪設想，要其他用路人注意自身安全。

警方調閱監視器，發現沒有拍到案發地點，但擴大調閱周邊其他的監視器後，已鎖定男子的身分，通知他到案說明，釐清其動機與液體成分。