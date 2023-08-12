陳珊妮原本就熱愛觀看紀錄片，此次受邀擔任「Giloo Fest 2023」紀錄短片評審。（Giloo紀實影音提供）

「Giloo Fest 2023」邀來強大短片評審陣容，包含吳洛纓（右起）、李耀華、陳珊妮、廖慶松、李雪莉、沈可尚、孫可芳。（Giloo紀實影音提供）

金鐘演員孫可芳、金曲評審陳珊妮、編劇吳洛纓、資深剪接師暨監製廖慶松、資深製片李耀華、《報導者》總編輯李雪莉今（12）日參加「Giloo紀實影音」短片競賽，擔任評審。陳珊妮和炎亞綸私下是好友，有關心炎亞綸？「有啊，因為我們私下都是好朋友，還是會關心他的近況。」至於和炎亞綸的對話陳珊妮不願多談。

而去年和炎亞綸合作影集《我願意》的編劇吳洛纓也坦言2人是好朋友，一定會關心近況。她也透露《我願意》演員楊大正、高慧君入圍亞洲內容大獎，但劇組抱著參加派對的心態，「接下來會去曼谷，有入圍就很高興，得獎就是運氣問題。」

陳珊妮和吳洛纓則分別當過金曲、金鐘評審，被問和此次競賽相比，哪種評審較難？她們異口同聲的說：「會被罵的那個比較難！」陳珊妮此次擔任紀錄短片評審，她認為優秀的紀錄短片一定要「誠實」，也很看重對方田野調查的深度，「因為紀錄片可以為人們提供思考的方向，也可以扭曲歷史的脈絡，所以嚴謹的田調真的很重要。」

身為音樂人，陳珊妮被問音樂對短片的重要性，她竟表示：「我經常覺得音樂不一定有那麼重要。配樂終究是因為影像而存在。」但她認為聲音對影片絕對是重要的，「前陣子看日本電影《惠子不能輸》，老舊生鏽的健身器材發出的聲響，未完成的demo彈唱，將聽障主角和東京的變遷，情感悄悄的聯繫起來，我覺得非常詩意、非常美。」

陳珊妮之前與柯震東合作「偽紀錄片」性質的短片《侵密》，她表示與柯震東合作該主題非常有趣，「我們多視角的丟出很多問題，包含網路隱私的侵犯，眼見為憑的真實，以及人無止境的惡意。」其中第四道牆的設計，更是想辦法讓柯震東主導演出，「這部片子原本就有很多鏡框與牆，也在提供了很多多元思考的空間。」

金鐘編劇吳洛纓去年執導《我願意》，此次受邀擔任短片評審，她認為短片好看與否很主觀，「但短片很像掀起窗簾一角，從而引發對窗後那個世界的渴望與想像。或者用精練的手法，說出有餘韻的故事。」談到評審標準，除了意外故事概念和完成度，還有一個條件：「引發我想回去寫短片的衝動！」

吳洛纓以編導角度分析完成短片的困難：「籌資、成本回收和播放平台。」曾與盧貝松合作《露西》的資深監製李耀華同意這樣的說法，「短片不太可能拿到心目中理想的資金。」因此她認為短片考驗的是「創意」，「包括故事跟執行方式，所以我覺得團隊團結合作的創意會是最重要、也可能是最困難的。」不過她也提到，好看的短片必須把故事說完整並且引人入勝，「這個標準看似簡單，但其實九成以上的短片都做不到。」

金獎剪接師、資深監製廖慶松此次是為紀錄短片擔任評審，他認為紀錄片比劇情片有趣，打趣說：「拍總統選舉會比劇情片誇張！」沈可尚同為紀錄短片評審，最近同時在製作紀錄片和劇情片，談到劇情片預算，他也深感困擾，甚至一度想：「算了，難得嘛！要不要去押一下（房子）！」資深監製李耀華和廖慶松同時都搖搖頭頭，李耀華說：「難得就會難過。」廖慶松也提醒，原本當剪接師都不擔心預算：「但後來跟侯導（侯孝賢）對話第一句話都是：『你有錢嗎？』」

紀錄片組評審李雪莉是《報導者》總編輯，她表示：「短紀錄片不是短拍！」優秀的短紀錄片必須有厚實的田野調查和長時間紀錄，再從中淬取重要的精華，「所以每一顆鏡頭、每一句訴說都具感染，精實而不累贅，視線怎麼也不想離開。」由於她個人投入許多調查報導和報導文學，自認創作方式與紀錄片較為接近，這次受邀擔任評審，「希望篩檢掉在時間壓縮下產製與生成的內容，或慣常以『全觀式』視角出發的片子。」她強調：「在這個哀鳴的時代，我想把注意力放在極度有勇氣說出時代之難的創作者身上。」