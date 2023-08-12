吳琬玉今天受邀出席肝病防治學術基金會29週年慶。（王家瑜攝）

1984年7月，台灣率全球之先為新生兒接種B肝疫苗，隔月出版的《臺灣衛生月刊》封面是一位護理人員為新生兒注射疫苗。事隔37年，肝病防治學術基金會透過警政單位找到當年的封面人物。已經退休且當阿嬤的吳琬玉說，能夠為孩子施打B肝疫苗，覺得意義重大。

台灣曾經是一個每5個成人就有1位是B肝帶原者的土地，1986年宋瑞樓教授擔任衛生署肝炎防治委員會主任委員，推動台灣新生兒全面注射B肝疫苗，獲得行政院科技顧問組李國鼎政務委員大力支持，經行政院孫運璿院長拍板定案後執行，1984年7月，台灣領先全世界對B肝帶原孕婦的新生兒實施B肝疫苗注射，更於1986年7月擴大至所有新生兒。

肝病防治學術基金會表示，1984年8月出版的《臺灣衛生月刊》，封面是一位清秀溫婉的護理人員為新生兒注射B肝疫苗，這本書一直被肝基會典藏著。適逢肝基會29週年慶，他們透過警政單位協尋，找到這位封面人物吳琬玉女士。

吳琬玉今天受邀出席肝基會29週年慶活動表示，自己當時在省立台中醫院（現為部立台中醫院）嬰兒室及產房工作，當天正巧值班，於是充當模特兒參與拍攝，沒想到做了這麼有意義的事。當時她身穿淡黃色嬰兒室工作服，從嬰兒室隨機抱出一位新生兒，從小嬰兒的包布可辨識是一名男嬰。

事隔近40年，吳琬玉說，新生兒接種B肝疫苗計畫對全國貢獻非常大，自己的兩個女兒也受惠，很感謝當年的政府、專家、學者的遠見，讓新生兒因為母親垂直感染的風險降低，得到B型肝炎的機率也減少很多。肝基會指出，台灣新一代年輕人的B肝帶原率已從10.5％下降至1％以下。

肝基會自1994年成立之後，1996年便開始全國跑透透，在善心和愛心人士的贊助下，早年在各地與地方衛生主管單位合作辦的免費肝病篩檢，所到之處都是萬人空巷；目前已有全民健康基金會、好心肝基金會三個不同宗旨的基金會成立並相輔相成，為國人健康做最大的努力。