嘉義市一家百貨公司廁所垃圾桶有清潔員拾獲有銀行封條的120萬元現金。（嘉義市警一分局提供／廖素慧嘉市傳真）

紫衣男將紙袋交給西裝男。（嘉義市警一分局提供／廖素慧嘉市傳真）

西裝男提著紙袋走入廁所。（嘉義市警一分局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市一家知名百貨公司的清潔員工「阿姝」在男廁垃圾桶拾獲120萬元現金，上面還有銀行封條，她心想事情不單純，報警處理，警方追查到是詐騙集團陳姓車手「丟包」，要給葉姓男子「收水」，而被騙的是嘉義男子「阿宏」，很幸運120萬失而復得。

嘉義市警方7月31日下午1點多接到「阿姝」報案，在垂楊路的百貨公司男廁拾獲大筆現金，有銀行封條，警一分局長榮派出所員警到場處理，調閱監視器發現有身穿西裝的男子提著紙袋進入廁所，而紙袋是先前由穿紫色衣服的男子交給他的。

警方研判是詐騙集團犯案，要將資金轉移給「收水」手，迅速在百貨公司內外搜尋西裝男，而當場逮捕這名19歲陳姓車手，「收水手」察覺有異，當天未現身，警方再循線查獲負責「收水」的葉姓男子。

警方調查，紫衣男叫「阿宏」，是在通訊軟體Line上突然被加入投資群組，他被鼓惑投資10幾萬元，短短數日便獲利上萬元，且有「出金」拿到獲利的錢，讓他信以為真，領出所有積蓄120萬加碼投資。

警方表示，幸好清潔人員「阿姝」機警報案，才能順利在「阿宏」受騙後不到1小時就逮獲陳姓車手，追回120萬元物歸原主。

嘉義市警一分局長林詔徹表示，「假投資真詐」是詐騙集團慣用手法，車手穿西裝、帶偽造的投顧公司證件，向被害人騙取贓款，籲請民眾投資應尋求正當合法管道，有任何疑問勤打110或165求證。