「醫界王陽明」賴弘國先後與「華航林依晨」趙筱葳(、藝人鍾欣潼離婚後，去年2月梅開三度前阿聯酋航空空姐Alice，婚後兩人育有一子，他日前趁著兒子過周歲生日時，藉機曬出全家福的照片，一家人幸福模樣讓外界稱羨不已。

賴弘國歷經兩段失敗婚姻後，於去年2月再婚前阿聯酋航空空姐Alice，同年8月更迎來兩人愛的結晶，首度升格人父的他，除了感謝老婆辛勞，與他攜手邁入新的人生階段之外，也期許兒子能平安健康長大，日前他曬出幫兒子慶祝周歲的全家福照，只見他和老婆跪坐在前排，自己則是把兒子舉起，其他親屬則是共同比出1的手勢，他開心向兒子表示：「生日快樂，我的寶貝」。

賴弘國跟Alice交往過程，有別於前兩任可說相當低調，直到女方在私人IG貼出被求婚成功的鑽戒，才讓這樁喜事曝了光，當時求婚照只見一票好友將雙放在Alice的肚子周圍，被解讀間接宣告肚皮有喜，對於外傳Alice是阿聯酋航空空姐，他表示女方已經離職很久，現任職於某科技公司。