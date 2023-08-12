農曆7月（8／16）即將來臨，民間有不少習俗需要遵循，星座塔羅牌專家小孟老師特別提醒，鬼月有5大飲食禁忌，包括不能吃生魚片、梨子、鴨蛋、嘴含冰塊，以及將筷子插在飯上，否則容易招來好兄弟。

▍生魚片

因為好兄弟喜愛血腥的食物，鬼月時切記少吃生魚片；此外，喜歡登山溯溪或是在野外烤肉的人，應避免活抓海鮮來炭烤，以免好兄弟「聞香」而來。

▍梨子

「招梨來」諧音同台語「招你來」，因此晚上吃梨容易招陰，尤其在鏡子前方吃梨子更要避免。

▍鴨蛋

民俗上會將鴨蛋放在碗裡，接著插上筷子變成「腳尾飯」；再者，古人在墳前祭拜後，會將鴨蛋殼放在墳墓上，有句俗諺為「到蘇州賣鴨蛋」，更被視為死亡的代稱，因此鬼月期間吃鴨蛋容易招來好兄弟。

▍不要把筷子插在飯上

許多小孩子吃飯時喜歡把筷子插在飯裡，鬼月期間應避免這樣的狀況發生，因為筷子插在飯上就像香插在香爐裡，容易吸引好兄弟。

▍不要含冰塊

炎炎夏日，許多人喜歡吃冰塊消暑，但鬼月不建議嘴裡含著冰塊，因為「冰塊」兩字的部首去掉後就變成「水鬼」，尤其家住在河邊或海邊的人務必格外小心，以免引來好兄弟。

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