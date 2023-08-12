原民會副主委蘇佐璽參加花蓮市拉署旦部落文化聚會所落成典禮，與世長魏嘉彥、前市長魏嘉賢共同剪綵。（原民會提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市拉署旦部落文化聚會所今天落成啟用，阿美族人歡慶迎賓舞。（原民會提供／王志偉花蓮傳真）

繼續朝一部落一聚會所目標邁進，原民會副主委蘇佐璽今天參加花蓮市「拉署旦」部落文化聚會所落成典禮，這座聚會所工程經費1642萬元，其中原民會及行政院花東基金補助1478萬元，目標興建28座部落聚會所，竣工後能提供多功能生活及慶典用途。

蘇佐璽表示，部落聚會所是族人辦理歲時祭儀的場所，平常也是部落喜慶、運動、討論事務與聚集話家常的地方，具有生活教育、祭儀傳承及凝聚部落精神的重要功能，對部落有很重要的意義。

「拉署旦」部落位於花蓮市國裕里，以阿美族為主，聚會所則選在中琉公園內興建，外觀採多邊型規劃，屋頂造型以阿美傳說的太陽為意象，舞台及觀眾席採通透空間，在頂棚照明設計中也納入巧思，在每座探照燈旁特別增設掛勾，以因應歲時祭儀和社區活動使用需求。

市長魏嘉彥、前市長、縣議員魏嘉賢與地方各界到場慶賀。魏嘉彥表示，在花蓮市轄內，要尋覓適宜興建部落聚會所的公有土地相當不容易，吉寶竿及根努夷部落聚會所皆與國小校園共用設施，拉署旦部落聚會所則座落於社區公園內，提供在地里民與部落族人更為完善的戶外活動空間。

目前花蓮市已完成4座部落文化聚會所，包括華東(大本)、吉寶竿、根努夷及拉署旦部落聚會所，尚有撒固兒部落聚會所在施工中。

蘇佐璽強調，原住民族部落聚會所對於部落文化傳承與發展影響深遠，行政院運用花東基金已先後核定花蓮縣政府辦理兩期「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，自2016年至今年計畫經費總計4億5729萬元，由各公所執行興建作業，預計完成興建28座聚會所，目前已完工21座聚會所，另有7座施工中。