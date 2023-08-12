藝人阮經天12日驚傳發生車禍，阮經天今下午1點50分駕駛BMW行經北市南京東路五段時，與一輛混泥土預拌車發生擦撞，導致車頭保險桿被撞落，所幸沒有造成任何人員受傷。

阮經天發生車禍後，滿臉無奈站在路邊等候後續處理事宜，警方獲報後到場進行初步勘查，發現阮經天在從第四車道的慢車道，要變換到第二車道的快車道時，與43歲周姓女子駕駛的混泥土預拌車發生擦撞，無人受傷，雙方酒測值為0，車禍發生原因及肇責將由相關單位調查釐清，後續交由保險公司處理。

阮經天變換車道時與水泥車發生擦撞，導致保險桿掉落。(警方提供)

阮經天變換車道時與水泥車發生擦撞，導致保險桿掉落。(警方提供)