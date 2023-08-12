無緣的「大汪夫妻」兩年前離婚後至今仍風波不斷，日前大S（徐熙媛）態度強硬要提告張蘭和汪小菲涉嫌誹謗，引來張蘭反批大S律師炒作，3、4月就立案，如今才公開，而大S律師拒絕道歉，雙方爭執不下。過去常暴走的汪小菲這回則態度淡定，最新貼文分享和張蘭慶祝新餐廳開幕，引來網友好奇汪小菲為何這麼「反常」。

大S和汪小菲先前因男方失言爭議宣布正在談離婚，2021年底兩人聲明承認已經辦妥離婚手續，去年大S閃電宣布再婚，還因贍養費問題提告汪小菲，引來他連發20多篇文攻擊大、小S、S媽、具俊曄等，張蘭也在直播中多次意有所指批評大S，令大S忍無可忍提出告訴。

本月8日，大S工作室轉發律師聲明，宣布已對前婆婆張蘭提告涉嫌誹謗、侮辱，汪小菲也在被告名單內，大S聲明強調相信北京互聯網法院會依法及時審理兩案件，並做出公平公正判決，張蘭則認為大S委託的鄧高靜律師有炒作、侵權嫌疑，鄧高靜律師回應：「手上證據充分，並已提交法院，歡迎來告」，且指出：「當事人決定何時公布維權進展是當事人的權利」。

而汪小菲被告後，9日發文宣傳新店說：「麻六記廣州首店，後天開業，正佳廣場三樓​​​」。昨再曬出開業儀式照片，表示：「麻六記廣東首店，今天在廣州正佳廣場開業啦！」，可見張蘭也參加了餐廳開業活動，引來網友回應：「汪總生意興隆，做大做強！」、「安排上了，為了汪小菲的撫養費做些貢獻」、「條件這麼好的男士，找個正經女孩子，帶旺汪家」、「大S一個包百萬，（汪小菲）自己手機還是12prm……」。