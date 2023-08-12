莫斯科東北位於謝爾蓋耶夫鎮（Sergiev Posad）的扎戈爾斯克光學機械廠（Zagorsk Optical and Mechanical Plant）8月9日發生大爆炸。

往年俄羅斯人常以某種程度的謹慎，甚至驚慌來迎接8月。俄羅斯人低聲耳語，談論他們的「8月詛咒」，來解釋異常多的致命事故、恐怖攻擊或戰爭爆發。

據CNN新聞網12日報導，很長一段時間以來，這詛咒似乎已被解除，甚至幾乎被遺忘，今年8月似乎不過是炎熱的夏季插曲。然而，伴隨它席捲而來的，似乎是復仇力量。

俄羅斯人已親眼目睹，烏克蘭攻擊激增，將克宮開啟的戰火燒回家，讓莫斯科付出了代價，也讓俄羅斯百姓嚐到基輔從去年2月以來飽受的恐怖暴力滋味。俄羅斯軍事艦隊和商業船隊在黑海遭受烏克蘭無人艇攻擊，危及俄羅斯補給和貿易航線。

至今8月的每一天新聞媒體都在報導，烏克蘭無人機針對官方建築、軍事設施，或商業和住宅區，發動小規模但持續不斷的攻擊。雖然據官員說，多數無人機都被加強的防空系統擊落，但卻足以讓俄羅斯人停下腳步。

俄羅斯海軍蟾蜍級（Ropucha-class）兩棲登陸艦「奧列涅戈爾斯基礦工」號（Olenegorsky Gornyak）4日遭烏克蘭無人艇攻擊破了大洞進水

「事情發生在這兒令我們都感到震驚，」一名未具名的女性在莫斯告訴當地媒體，「但我們不是政治人物，所以不想評論。」

而俄羅斯已加強打壓異議分子，尤其是有關俄烏戰爭的批評。另一位臉部經過馬賽克處理的女性說，她有兩個小孩，不想再因為他們出生在這個時代而感到羞愧。

還有些俄羅斯人似乎更進一步，表達了他們的反對，據俄羅斯官媒報導，8月在全國各地針對徵兵辦公室的縱火攻擊空前激增——在短短一個多星期裡，就發生了超過24起燃燒彈襲擊。

此外，官員說，有些如銀髮族等弱勢族群在冒充警察或債主的烏克蘭特工欺騙下，被迫進行攻擊。然而，一名和俄羅斯游擊隊有關的消息人士卻否認，這些俄羅斯人受到脅迫，並說克宮只是想隱瞞社會中不滿的情緒與日俱增。