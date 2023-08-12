「雲林縣德義堂龍鳳獅武術協會」為傳承龍鳳獅百年藝陣，在北港鎮南陽國小成立武術社，12日舉行武術夏令營成果展演，10餘名學童演出龍鳳獅、電音三太子、太祖拳、單練齊眉棍等傳統武術，動作雖稍嫌稚嫩，卻已有基本架式，希望藉由校園扎根龍鳳獅等藝陣，讓在地武術文化永續傳承。

德義堂龍鳳獅武術協會舉辦為期半個月的武術夏令營，共有10餘名國小學童參與，課程除了獨步全台的龍鳳獅藝陣，還結合各種傳統武術、特色藝陣電音三太子、練習平衡感的獨輪車等，學童在德義堂師傅指導下，展現靈活身形與團隊精神，讓現場來賓與家長掌聲連連。

協會理事長許明松表示，早年農村社會沒有什麼娛樂，農民白天耕作後晚上練武，藉以強健體魄，小孩子耳濡目染，也跟著學一些基本功，因此身體都很強壯靈活，現在網路發達，許多學童沈迷網路遊戲，運動量不夠，學習武術是很好的運動，愈來愈多家長都讓孩子參與。

許明松說，龍鳳獅為北港德義堂獨特藝陣，演出時由隊員扮成龍、鳳、獅3種靈獸，是朝天宮媽祖遶境時重要藝陣之一，配合宋江陣等武術對陣鬥藝，充滿特色，經常受邀到各地演出。希望此次活動可讓小朋友對藝陣、傳統武術有更多了解，進一步薪火相傳、文化扎根，

許明松提到，傳統武術還可配合南管國樂演出，因此未來將規畫南管課程，另外也會安排獅頭製作研習，讓學童自己動手製作簡易獅頭，培養動靜兼具的武術新血輪。

學童指出，北港朝天宮常有各地陣頭前來進香，看久了自己也想學，武術夏令營課程很多樣，比打球還有趣，明年還想報名參加。