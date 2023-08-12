高雄1名李姓男子涉嫌販毒，觸犯毒品危害防制條例，警檢偵訊時雖承認，不過到了法庭上他改口否認，並指當時製作筆錄時是被上手銬，是身體自由受到不當限制情況下的自白。法官認為員警製作警詢筆錄時，無正當理由而未將被告之手銬卸下，構成「不正方法」，加上證人前後供詞不一，無其他證據可佐證，因此判李男無罪。可上訴。

判決書指出，李姓男子於前年5月22日晚間11點，涉嫌販售毒品咖啡包予C姓少年，以3500元販售10包外包裝為「黑色鐵觀音」毒品咖啡包，並由程姓少年轉交給C姓少年，經警方持搜索票到住處搜索查獲，李男於警局和地檢署偵訊時承認販毒予盧姓少年。

但到了法庭上，李男否認販毒，他稱：「但我被抓的時候已經吃了安眠藥準備要去睡覺，在警察局的時候我已經睡著，他們叫我起來做筆錄的時候，我意識都不清楚，至於後面的事情我更是都不記得了，我並沒有賣毒品給C姓少年」。

李男律師則稱，當時李男被帶回小港分局偵查隊製作筆錄時是被上手銬，但當時他並沒有自殘、攻擊等行為，也沒有脫逃意圖，顯見當時並無存在特別危險情況而有必須使用手銬的情形，警詢筆錄是在違法情況下作成，是身體自由受到不當限制情況下的自白，依照刑事訴訟法第156條第1項之規定，無證據能力。

此外，後續接受檢察官訊問時，距離警詢筆錄時間僅間隔2個小時，且檢察官訊問方式大部分是以詢問是否承認警詢內容為主，也無證據能力；加上手機通聯紀錄僅能證明曾與C姓少年通話，不足以證明有毒品交易。

但負責製作筆錄的員警表示，自己從警30多年，對於當場拘捕的嫌疑犯，通常就會上銬並帶到留置室，尤其是毒品犯，因為比較會有無法預期的狀況發生，不只是押解過程，在製作筆錄時都會上手銬，他提及：「我們從以前都一直這樣做，原則上不管什麼罪名，只要是現行犯到案，一律上手銬接受詢問，從來沒有聽過長官或警察局這邊跟我們說有合法性的疑義」，且製作筆錄時，李男也沒有表示意見，也沒有因為被上了手銬，陳述的自由意志就受到壓抑。

高雄法院法官認為，員警於製作警詢筆錄時，無正當理由而未將被告手銬卸下，認此部分的詢問方式構成刑事訴訟法第156條第1項「不正方法」，因此李男於警詢自白無證據能力，另外購毒者及證人證詞多所矛盾，也沒有其他補強證據可佐等，因此不能證明被告犯罪，因此判李男無罪。全案仍可上訴。

該判決書一出，也引起臉書《靠北police》不少人討論，有人說「一律函送，讚啦！」、「不上銬，人出事跑了，再辦你警察縱放人犯」、「好扯，以後是不是要出新的東西叫上銬票了」

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