邵雨薇曝男友吳慷仁近況。（羅永銘攝）

電影《我的麻吉4個鬼》用最夯的生成式AI「ChatGPT」技術，打造的「全台第一座巨型AI鬼問事籤筒」，今（12日）在台北信義威秀廣場舉辦揭幕記者會，導演謝沛如率男女主角曾敬驊、邵雨薇，以及「4個鬼」的陸弈靜、張再興、蔡嘉茵、洪君昊與「發發大師」百白，到現場求籤。

日前男友吳慷仁遭網友影射劈腿、約砲等醜聞，事後吳慷仁親自在臉書上傳千字文否認，邵雨薇今被問及此事，她透露吳慷仁目前整體狀況很好，「他沒事啊，他發的東西都是他思考過、消化過的，他已經把他自己心裡最想講的話跟大家說了，臉書的網友比我早看到他的感受」，並稱吳慷仁一直都習慣先把自己的情緒解決、消化，不會將負面能量帶給她。

另外，邵雨薇也透露，自己今年有去中和烘爐地求籤，這是她人生中第一次到廟裡求籤，因為當時覺得心裡有點不安定，不知從何而來的緊張感，一直覺得不適很開心，「所以就去求籤，問神明有沒有方法，希望能給我一點方向，幸好最後求出來的是好籤，是我必須要自己調適一下」。

《我的麻吉4個鬼》將於下周五（18日）上映。