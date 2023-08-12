苗栗家扶中心「苗栗青浪」獲澤米科技公司贈送VR供家扶青少年使用。（苗栗家扶提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心於今年3月成立「苗栗青浪」青少年據點，提供給青少年一個兼具休閒娛樂與成長學習的青春港灣，澤米科技公司12日上午拋磚引玉，捐贈二台VR予苗栗青浪，期盼提供青少年多元互動媒材，藉由虛擬實境的體驗，激盪與創造青少年的想像力，讓生命產生更多美麗的漣漪。

苗栗青浪，是一個專為青少年規劃的空間，希冀透過多元服務來陪伴如同海浪般自由奔放的青少年，讓青少年在安全友善的環境，開拓自己的興趣及發展天賦，進一步與社區合作，為青少年築起保護網，達到預防輔導的效果。

澤米科技公司善盡企業社會責任，捐贈2台VR及周邊產品，提供青少年多元休閒活動媒介，藉由VR的體驗陪伴青少年跨越時空，觀察與感受三維空間的事物，讓在地的青少年有機會將科技融入生活，啟發不同的生命視野。

為充實青少年的暑期時光，及考量青少年發展歷程與需求，苗栗青浪於暑假期間辦理多元活動，從靜態的攝影課程、護膚彩妝課程、手做烘焙蛋糕，到動態的球類運動及戶外單車騎乘，進行多元活動設計與安排，且計畫於8月底辦理三天二夜青少年營隊活動，提升青少年人際互動技巧與發展人際網絡，給予不同的經驗與學習。苗栗青浪期盼以活動作為媒介，引導青少年暫停網路過度依賴，陪伴青少年關心個人生活與環境，落實生活教育，豐富與滋養青少年的個人內涵，有助正向的未來發展。

苗栗家扶中心長期關懷兒童少年，這次成立「青浪」青少年據點更是強調對預防的重視，期盼在青少年陷入情緒困擾或不當行為之前就能在據點裡被接住，攜手陪伴他們走一段成長路。暑假期間據點開放時間為每週四至週六10：00-17：00，歡迎國小高年級至高中職學生相約朋友來玩，據點相關資訊可在FB搜尋「苗栗青浪」。