桃園市動保處新屋收容因位置偏僻，市府決議在活化後的南昌營區中建置動物認養中心，讓民眾能就近領養動物，近期爭取到2期再擴建3棟建物，目前正在招標中。動保處說，考量鄰近住宅區，為此設有淨化消毒系統，用來除臭，未來園區周邊空間將規畫為寵物公園。

桃園市動保處新屋收容所的犬、貓收容上限分別為犬652隻、貓198隻，目前犬隻已經收容約700隻，貓則收容約200隻，兩者皆呈現爆量。市府也積極推動認領養活動，於臉書粉專張貼認領養貼文，盼吸引民眾將毛小孩帶回家。不過新屋收容所因地點偏僻，間接造成民眾領養意願低，市府選於桃園市區、南昌營區內建置認養中心。

動保處長王得吉坦言，新屋收容所的收容量的確已達上限，未來場館建置完畢後會將新屋收容所內較為親人、和善的犬貓移至動物認養中心，讓民眾可以就近領養動物，盼能提高領養率，舒緩新屋收容所的收容壓力，未來場館戶外將規畫為寵物公園，可以舉辦活動、課程或假日市集等。

針對目前的場館建置規畫，王得吉指出，原先工程已於去年10月發包動工，預計今年下半年啟用，不過近期再向市府爭取到第2期工程，考量若年底開放會有一半空間仍處於施工狀態，因此將待第2期工程完工後再一併啟用，預計明年初能啟用。

王得吉說明，內部規畫有科室辦公室、犬貓分區、美容室、互動空間、24小時空調及自動換氣系統及隔音設計等，另外由於南昌營區周邊有住宅，因此有這次特別建置VAF空氣清淨系統，有除臭、殺菌的效果，以保持犬貓籠位及內部館舍的空氣品質。