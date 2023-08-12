黃捷演出前相當緊張。（全民大劇團提供）

以喜劇包裝網路霸凌議題，劇中由一群怪咖組成的網軍公司開展。（全民大劇團提供）

金鐘得主林辰唏（右）和劇場演員凱爾領銜主演。（全民大劇團提供）

以網路留言攻防為創作主軸，喜劇舞台劇《丞相，起風了》今（12）日高雄開演，此齣戲特別跨界邀請到高雄市議員黃捷參與演出，在劇中飾演女團團長的黃捷，有精彩的開場性感舞，於正式演出前一天，特地帶團員們到前鎮漁港拍攝宣傳照，一群人吸睛的外型，引起漁港工作人員們歡呼連連。

即將登台演出，劇組進入排練黃金週，黃捷分享比起興奮，更多的是緊張，「第一幕的女團開場舞，我會頂著蠻重的假髮跳舞，而且還有地板動作！希望這齣戲的最大亮點，不是我假髮飛出去的瞬間。」黃捷正面的說自己會把緊張化為動力，讓這段特別的旅程畫下完美的句點。

被問及下次會不會再度參與演出，黃捷笑著說，一定會審慎的考慮，「演戲絕對是專業，尤其這次我不是客串演出，而是擁有完整的角色，如果沒有完整的練習時間，真的不能用簡單的態度對待。」黃捷分享在排練的期間，有一整個月遇到市政質詢期，北高來回跑讓她疲憊不堪，「但透過一次次排練，能越來越貼近戲劇，是蠻有成就感的。」劇組還在排練期間一同吃飯，看見彼此的好感情。

《丞相，起風了》劇名取自網路PTT用語，趣味描述網路主流意見（網路風向）的改變，編導謝念祖分享，這是一齣屬於現代人的戲劇，劇情也會依照時事不斷調整，讓觀眾看了很有感，編導說：「這次絕對會把『前鎮漁港爭議』放進劇中。」除了趣味，編導表示也希望透過這齣戲，讓大家可以了解到網路的惡意的一面，從劇團釋出的宣傳片，可以看到除了公眾人物外，網路霸凌也將無預警的降臨在一般大眾身上。