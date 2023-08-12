國民黨台南市黨部今天中午舉辦募款餐會，席開121桌，現場幾乎座無虛席。國民黨台南市立委參選人周宏昌、姚玉正、王家貞、陳以信，以及開放參選的國民黨前台南市議長李全教等人均出席，黨主席朱立倫也特地到場加油打氣，並強調，去年國民黨在選情不被看好的情況下，台南都還能選得這麼好，民進黨在台南想要穩當選，「沒這回事」。
今天的募款餐會，聚集國民黨在台南市各行各業的支持者，除了退伍軍人、退休員警等組織外，還有台南市「韓友會」。朱立倫除陪同國民黨總統參選人侯友宜出席募款餐會外，也逐一向在場的支持者，介紹國民黨提名或合作的立委參選人。其中，以無黨籍身分參選永康區立委的李全教，更有如「回娘家」般，逐桌拜票。
朱立倫表示，目前國民黨在台南市6個立委選區都已經就位了，除了黨提名的4位優秀參選同志，也跟無黨籍結盟或有禮讓的做法，這6人國民黨都會全力推薦、團結支持。
朱立倫還說，去年在非常艱苦的狀況下，也不被社會看好，但是國民黨在台南都能打出這麼好的成績，所以民進黨不要想說推任何的參選人都會穩當選，「沒這回事」，他相信在這個民主的時代，民眾一定會判斷，過去民進黨執政這幾年的表現讓大家很失望，尤其貪汙腐化的事情太多，相信這是大家的共識。
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