以無黨籍身分參選永康區立委的前台南市議長李全教，在國民黨台南市黨部募款餐會逐桌拜票。（洪榮志攝）

國民黨主席朱立倫陪同國民黨總統參選人侯友宜出席台南市黨部的募款餐會。（洪榮志攝）

國民黨台南市黨部今天中午舉辦募款餐會，席開121桌，現場幾乎座無虛席。國民黨台南市立委參選人周宏昌、姚玉正、王家貞、陳以信，以及開放參選的國民黨前台南市議長李全教等人均出席，黨主席朱立倫也特地到場加油打氣，並強調，去年國民黨在選情不被看好的情況下，台南都還能選得這麼好，民進黨在台南想要穩當選，「沒這回事」。

今天的募款餐會，聚集國民黨在台南市各行各業的支持者，除了退伍軍人、退休員警等組織外，還有台南市「韓友會」。朱立倫除陪同國民黨總統參選人侯友宜出席募款餐會外，也逐一向在場的支持者，介紹國民黨提名或合作的立委參選人。其中，以無黨籍身分參選永康區立委的李全教，更有如「回娘家」般，逐桌拜票。

朱立倫表示，目前國民黨在台南市6個立委選區都已經就位了，除了黨提名的4位優秀參選同志，也跟無黨籍結盟或有禮讓的做法，這6人國民黨都會全力推薦、團結支持。

朱立倫還說，去年在非常艱苦的狀況下，也不被社會看好，但是國民黨在台南都能打出這麼好的成績，所以民進黨不要想說推任何的參選人都會穩當選，「沒這回事」，他相信在這個民主的時代，民眾一定會判斷，過去民進黨執政這幾年的表現讓大家很失望，尤其貪汙腐化的事情太多，相信這是大家的共識。