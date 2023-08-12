嘉義縣長翁章梁說明無人機研發產業在嘉義推展一年的進程。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁見證7所學校簽署產學合作備忘錄（MOU）。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁與中央官員、產業界代表為無人機AI創新應用博覽會開幕。（廖素慧攝）

無人機空戰演練為博覽會活動開場。（廖素慧攝）

嘉義縣政府攜手中央推動無人機研發及產業，12日在亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦「2023亞洲無人機AI創新應用博覽會」，有23家廠商展示成果，縣長翁章梁表示，中央拍板定案民雄航太園區由中科院主導開發，國防部出經費，研產「軍用商規」無人機。

翁章梁說，亞創中心去年由總統蔡英文揭牌成立，並宣布無人機國家隊在嘉義，也由蔡英文總統裁示無人機發展由中央主導、地方協助，讓整個無人機發展從中央到地方都動起來，且也規畫了民雄航太產業園區。

翁章梁說，民雄航太產業園區縣府已做了先前可行性評估規畫，但若由地方來開發招商恐緩不濟急，由於土地是中科院的，他向蔡總統請示希望此園區由中央主導，日前行政院副院長鄭文燦協調後，確立整個園區由中科院開發，國防部編列預算，加速園區開發的進程。

翁章梁還說，1年來確立無人機研發及產業由中央主導、嘉義縣政府協助，因而能快速推進，去年24家廠商進駐，今年增加20家，目前共44家廠商進駐亞創中心，以同業分工、異業結盟、厚植群聚的型態推動台灣無人機產業已納入台灣「5＋2戰略性產業」，對無人機發展深具信心。

今天的「2023無人機日─亞洲無人機AI創新應用博覽會」，有23家廠商展示成果，開場節目是「無人機空戰」，發現敵軍入侵後，隨即響起空中警報，偵查機迅速升空，瞄準敵軍目標後發動攻擊，敵機隨即中彈墜落，演練逼真，全場歡呼。

此外，中正大學、嘉義大學、雲林科技大學、虎尾科技大學、弘光科技大學、吳鳳科大及嘉科實驗中學等7所學校簽署產學合作備忘錄（MOU），以期培養更多無人機產業的專業人才。