近期卡努颱風侵襲台灣，導致全台出現嚴重災情，然而行政院長陳建仁在誇獎高雄市長陳其邁防災表現時，竟脫口「但有些就不是這樣，使得防災工作相當困難」，遭外界質疑是暗指南投縣長許淑華。隨後又爆出前瞻計畫水環境建設相關預算，高雄拿到79.64億，南投僅有8.89億，引發熱議。對此，一份最新網路投票展開調查，一窺國人想法。

Youtube頻道《野電視94強》今（12）日發起網路民調，截至下午3點，已有8042人參與，針對題目「前瞻水環預算南投拿8.89億，高雄79.64億，陳建仁還酸南投，你怎麼看？」結果有90%的人認為「難不成是綠色執政的關係？一定要好好查前瞻預算的分配問題」、剩下10%則覺得「我覺得高雄給的還不夠多」。

對於陳建仁的說法，網友紛紛留言表示「人在做，天在看，自己做的業障自己擔」、「一定要查清楚！」、「這裡面一定有文章應該成立特偵組查清楚」、「看顏色撥經費預算是綠色執政品質保證，是綠就是寶不是綠就是草，偏心之色一目了然」、「下架無良大小眼的政黨」、「聖騎士選擇了為政治服務，不再為人民服務，也就選擇了Lucifer ，已遠離了公平正義，以及天堂」。

不過也有民眾抱持不同想法，稱「本來就要多照顧執政縣市呀，只有國民黨這個大傻瓜自命清高」、「高雄應全包預算，這才夠！畢竟是民主聖地」、「藍執政對藍好一點，綠執政對綠好一點，這是正常的人性」。

另對於陳建仁掀起的災前超前部署議題，南投縣長許淑華11日表示，南投縣仁愛鄉4日凌晨遭豪大雨轟炸，仁愛鄉上午7點左右緊急宣布停班停課，但中央災害應變中心卻在當天中午12：30撤掉了，如果中央真要究責，請問要究責誰？

不過對於外界質疑陳建仁暗酸南投，政院予以否認，稱是有人刻意扭曲令人遺憾。