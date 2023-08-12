在台中市南屯區文心路一段租屋居住的顏姓女大學生，從小由父親扶養長大，日前她的父親急性腦中風，雖經搶救挽回一命，卻喪失生活自理能力，且需要專人照顧，有感於安養費用龐大，且顏女8月下旬將到北部攻讀研究所，台中市警四分局獲知此情況，即號召各團體並募集60萬款項，希望幫助顏家度過難關。

警方指出，顏女從小與父親相依為命，雖接受社福團體援助，卻未因出身貧困自暴自棄，反而展現出積極向上的努力，半工半讀從中山醫學大學畢業後，順利考取台大研究所，將讀書當作翻轉人生的唯一機會。

無奈的是，正當顏女準備北上攻讀研究所，她的父親卻因不明原因突然中風，家中經濟雪上加霜，春社派出所長邱量虔獲知此事，受顏女不向命運低頭的勇氣感動，即由分局長李建興號召，集結台中精密科學園區廠協會、清山獅子會等民間團體愛心，共募得60萬元，將先協助顏女安置好父親。

此外，警四分局也動員員警協助顏女清理搬運租屋處的物品，讓她能安心北上求學。李建興表示，為貫徹「73328」警政工作策略，警方加強關懷獨居老人、家暴婦女，受虐兒童，單親家庭，身心障礙等，也盼將這份溫暖持續推廣到地方。

安養社福團體台中市警四分局邱量虔