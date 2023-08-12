苗栗縣政府與苗栗縣總工會12日合辦勞工親子手捏陶活動，縣長夫人陳美琦到場一同體驗捏陶樂趣。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府與苗栗縣總工會12日合辦勞工親子手捏陶活動，縣長夫人陳美琦到場一同體驗捏陶樂趣。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府與苗栗縣總工會12日在苗栗市水源里活動中心，舉辦勞工親子創意手捏陶體驗活動，提供勞工正當休閒活動，捏陶活動邀請苗栗新生代陶藝家謝羽杰講解教授捏製陶藝品的步驟、技藝等，縣長夫人陳美琦到場與勞工朋友、家屬們一起動手捏陶，體驗手作陶器的樂趣。

這項勞工親子創意手捏陶活動由苗縣總工會副理事長劉有茂主持，縣長夫人陳美琦、縣議員徐筱菁、苗栗市長邱鎮軍等人到場致意，勞工朋友及眷屬約300人參加，場面熱烈。

由於勞工朋友堅守工作崗認真打拼，更不計辛勞的奉獻，希望藉由這項活動讓勞工朋友在忙碌工作之餘，放鬆身心，增進家庭和諧，凝聚家庭情感，同時傳承、發揚苗栗傳統客家陶藝。

勞工親子捏陶活動，邀請苗栗新生代陶藝家謝羽杰講解教授捏製陶藝品的步驟、技藝等，縣長夫人陳美琦與勞工朋友、家屬們一起動手捏陶，她希望勞工夥伴和家屬們透過這項活動一起捏陶，調劑身心、紓解壓力，同時促進親子關係，增進家庭和樂，成為勞工朋友在職場上奮鬥打拚的動力，縣府團隊將持續推動各項保障勞工的措施，並善用各項的政策資源，在勞資和諧下，共拚苗栗經濟，打造能夠讓讓勞工朋友安心、安全、安定的優質勞動環境。