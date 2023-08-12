推筒子賭場暗藏鐵皮屋內 警凌晨破門逮回56人

桃園市蘆竹區東溪路某處鐵皮屋經營著職業賭場，警方經過長時間蒐證後，昨天向法院聲請核發搜索票，當場逮獲3名工作人員和53名賭客，工作人員將依賭博罪移送、賭客擇依違反社維法由分局進行裁處。

蘆竹警方指出，日前接獲情資，發現蘆竹區東溪路某處鐵皮屋內有以「推筒子」方式經營的職業賭場，經過一段時間的蒐證，11日見時機成熟，向桃園地方法院聲請核發搜索票獲准，由督察組、大竹所、南崁所及偵查隊共組專案小組前往查緝。

警方說，當場查獲3名工作人員，分別為62歲的周姓負責人、42歲的蔡姓工作人員及54歲的周姓工作人員，此外還有53名現場賭客，現場查扣抽頭金15萬7800元及賭資9萬2800元，另還有賭具1組、點鈔機2台及現場監視設備。全案於警詢後，現場負責人及工作人員將依違反刑法賭博罪移請桃園地檢偵辦，賭客53人違反社會秩序維護法由本分局裁處。

警方呼籲，除實體賭場外，詐騙集團也利用線上博奕網站詐財，偽稱投入資金保證獲利，誘騙民眾下注投資，直到民眾想把獲利領回時，才發現無法提領，甚至網站無法連線，這時才驚覺被騙，務必要遠離各種賭博，以守護自身財產安全。

蘆竹警分局說，將持續落實「社區警政再出發」等專案，實施轄區內疑似賭博場所複查，淨化轄區治安，展現警方打擊犯罪的決心。