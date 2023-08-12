金門消防人員潛水複訓課程授課內容，著重於搜救作業安全與人員自救，訓練內容紮實。(圖／金門縣消防局提供)

為提升地區溺水事故之搶救應變能力，保障民眾生命之安全，金門縣消防局特別於國立金門農工職校及金沙官澳灣口海濱公園辦理「2023年消防人員潛水複訓」，透過定期複訓，強化現有的50餘名消防潛水人員從事水下救援活動時之安全認知及搶救技能。

消防局指出，此次複訓課程授課內容著重於搜救作業安全與人員自救，訓練內容紮實，並針對直線搜索法加強訓練。直線搜索法適用於範圍廣闊視線不良的場域，參訓人員均感獲益良多。

消防局說明，消防人員執行救援潛水與一般休閒潛水不同，必須要在混濁不明的水域下進行，潛水救溺勤務係屬高風險與高技術性作業，唯有熟悉裝備器材操作及水下搜救區域環境風險，方可保護自身安全並完成任務，期藉由此次訓練，使所屬人員對潛水搜索技術、器材操作與水下環境更為熟悉，進而順遂執行水域救援勤務，克服外在險惡環境，成功進行救援工作。

消防局也表示，金門地理位置四面環海，轄內湖庫及農(池)塘多，水域搜救安全極為重要，提升溺水事故搶救應變能力刻不容緩。因此，該局對於水域救生勤務十分重視，均有規畫相關救生艇操作訓練、潛水人員潛水考照及進階訓練等，使同仁熟練救溺技能，且配合內政部消防署派員參加公共安全潛水訓練班等訓練，以因應轄內各類水域災害。

消防局長呂英華說，消防工作具有高度的挑戰性與危險性，「水裡來、火裡去」更是消防人員最佳寫照。往往在溺水事故現場，面對著家屬柔情寸斷的哭喊聲，消防人員亦感同身受，恨不得立即將溺者搶救上岸，但是往往下水搜救溺者的消防人員，身處在混濁水域，有如在鬼門關前徘徊，故平時透過「勤訓嚴練」，時刻保持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」思維，方能發揮堅強戰力，拯救民眾於水火。