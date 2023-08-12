聯合國今天表示，已自葉門紅海沿岸一艘老舊腐蝕的超級油輪「沙佛號」（Safer）中，移出了超過100萬桶的原油，成功避免潛在的環境危機。

路透社報導，聯合國官員和環保人士多年來一直警告，整個紅海海岸線均屬危險區域，因為生鏽的「沙佛號」油輪可能會破裂或爆炸。

聯合國資料顯示，「沙佛號」上有110萬桶原油，是1989年埃克森瓦爾狄玆號（Exxon Valdez）油輪漏油量的4倍之多，後者造成全球最嚴重的生態浩劫之一。

葉門內戰導致「沙佛號」的維護作業於2015年暫停。這艘船是浮動儲卸設施，已在葉門海域停泊30多年。

聯合國開發計畫署（UN Development Program）負責協調移出船上原油的複雜任務，署長施泰納（Achim Steiner）對此表示：「這是避免一場潛在災難的重要時刻。」

搶救人員頂著夏季高溫和強勁水流工作了18天，在佈滿水雷的沿海衝突區域，從船上卸下原油。

施泰納表示，聯合國為這次任務籌集了超過1.2億美元，其中需購買第2艘油輪用於裝載原油。萬一出現漏油，還有待命飛機準備噴灑化學物質以驅散油汙，並為這項任務向逾12家保險公司投保。

施泰納說：「實際上，直到最後一刻，我們都視這是一項以最高規格準備的風險緩解任務。」

「故事最好的結局就是將那些原油賣掉，讓它們完全離開這個區域。」

這樣的原油交易要如何進行，目前尚無共識。在葉門的聯合國官員，很快將開始與該國的交戰團體談判，試圖就如何分享原油銷售收益達成協議。此批原油多屬於葉門政府占多數股權的SEPOC公司。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120812