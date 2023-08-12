警方查獲到以兩津勘吉、超人為包裝的毒咖啡包。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

男遭攔查緊張冒汗 警發現兩津勘吉、超人都藏毒

北市保安警察大隊日前在信義區市民大道上執行路檢勤務時，攔停一名廖姓機車騎士，在員警查證身分時，廖男神情緊張、雙眼直盯著隨身手提包，眼尖員警見狀，在包內查獲大量以漫畫人物兩津堪吉與超人為包裝的毒咖啡包，當場人贓俱獲，將廖嫌逮捕送辦。

保大中隊長張林傑表示，當日員警攔停廖嫌詢問其姓名時，廖嫌因攜帶大量毒咖啡包神情緊張、額頭不斷冒汗，一下聲稱忘記本名，一會兒又說行李箱故障，不斷推託，但目光卻一直盯著手提包，員警隨即在包內查獲搖頭丸咖啡包及K他命共計43包毒品，喝斥「警察」、「超人」本應是社會守護者的形象，卻遭他用作為毒品包裝的圖案，企圖吸引青少年購買使用，全案訊後，依毒品罪嫌移送法辦。

保大表示，近年新興毒品氾濫，有些毒販會將毒品偽裝成咖啡包、小熊軟糖等包裝態樣，吸引青少年吸食。為保護青少年遠離毒品危害，衍生後續偏差、犯罪問題，警方將持續加強查緝毒品案件。

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