「金馬影帝」梁朝偉被爆密戀小36歲歌手程瀟，甚至還有私生子等消息，對此，女方透過工作室駁斥子虛烏有的傳聞，強調：「假的離譜」，如今有網友公開程瀟這一年多的行程，直呼：「怎麼生啊，太離譜了」。

根據《東網》報導，梁朝偉被爆密戀小36歲歌手程瀟，兩人不僅被捕捉到私下相約逛街的畫面，甚至傳出梁朝偉為她在日本買房，據傳還已經有了私生子，雖然程瀟透過工作室駁斥傳聞，但外界仍傳得煞有其事，這讓她的粉絲直接公開過往行程佐證，指出程瀟這一年多一直有工作行程，甚至參加街舞綜藝節目，忍不住為她抱屈：「怎麼生啊，太離譜了，路人都信不的程度，造謠的抓進去吧」。

粉絲公開程瀟過往行程，指出有私生子消息太過離譜。（圖／愛說實話的一隻豬微博）

梁朝偉曖昧程瀟緋聞曝光後，劉嘉玲也在instagram更新近況，只見她附上與路邊花朵的合照，照片中可見她戴著棒球帽及墨鏡，對著鏡頭露出一抹微笑，氣色也相當不錯，接著寫下：「黃昏驟雨之後慢跑，一路上可以清晰的聞到淡淡的青草、花香和泥土味」，不難看出心情相當愜意，絲毫不受老公梁朝偉的緋聞影響。

程瀟7年前以韓國女團「宇宙少女」的身分出道，不過該團並未在韓國樂壇打響名號，讓她決定把演藝重心移至大陸，不僅積極參與各大綜藝節目，也與許凱合演偶像劇《你微笑時很美》，知名度再次攀升，不過3月時合約到期後，便宣布退出「宇宙少女」，雖然與王一博多次被抓包穿著同款服飾，甚至在用餐時用同一雙筷子，但兩人對於這段緋聞未正面回應。。