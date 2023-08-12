最新疫苗受害救濟審議結果出爐，本次共審議150案，其中10案獲救濟。台南市一名20多歲男性接種BNT疫苗後昏倒、抽搐就醫，檢驗結果感染肺炎黴漿菌，出現腦炎症狀，由於無法確定是否與接種新冠疫苗相關，核予救濟金30萬元。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布第205次會議紀錄，本次共審議150案，其中10案核予救濟，個案皆為接種新冠疫苗後出現不良反應，疫苗廠牌分別為4例AZ、4例BNT、1例高端、1例莫德納。

本次獲救濟的10案中，年齡介於20多歲到40多歲，其中救濟金額最高的是台南市20多歲男性，接種BNT疫苗後因昏倒、抽搐等情形就醫，血液檢驗結果顯示肺炎黴漿菌感染，由於個案症狀發作前曾有上呼吸道感染症狀，其腦炎症狀可能為感染所致。

VICP審議紀錄指出，BNT疫苗屬於mRNA疫苗，並不具有致病力，不會造成感染症，但其症狀仍無法與接種新冠的關聯性，依據《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》第18條第1項及其附表嚴重疾病給付規定，核予救濟金30萬元。

另外，本次獲救濟個案包括一名30多歲台南市蔡姓女子，接種高端疫苗後因背痛、無力與麻木等情形就醫，經診斷為視神經脊髓炎，依其相關檢查及檢驗結果研判，無法確定與接種新冠疫苗的關聯性，依據《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》第18條第1項及其附表嚴重疾病給付規定，核予救濟金8萬元。

另有一名高雄市40多歲姚姓男子，接種AZ疫苗後因左下肢疼痛而就醫，相關臨床檢查顯示為左下肢靜脈栓塞，後續因治療反應不佳進展至肺栓塞，血小板檢驗結果不符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現。由於個案無血栓相關疾病史，而依據目前醫學實證顯示此年齡層於接種AZ疫苗後 27日內靜脈血栓發生率有上升情形，綜上所述，無法確定與接種疫苗的關聯性，核予救濟金8萬元。