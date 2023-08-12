壽山上的樹洞原為五色鳥、蛙類、蜥蜴的重要棲地，補洞噴藥的作法也引來山友、生態愛好者「不切實際」的質疑。（國家自然公園管理處提供／袁庭堯高雄傳真）

自管處已要求盤榕、雅座、七蔓3大奉茶站的認養單位，將破損的儲水桶更換成新的密封式儲水桶，奉茶桶滴濺的盛水容器必須每日反覆清空。（袁庭堯攝）

壽山近來成登革熱疫區，高市衛生局疾管處日前在北壽山「雅座」奉茶站容器、南壽山相思亭附近「樹洞」發現積水及孑孓活動，對國家自然公園管理處開罰，要求全面封堵山上的樹洞，甚至將地面非洲大蝸牛空殼通通翻面蓋好。高雄市柴山會批評衛生局作為是「執法過當」，強調天然積水很快就會退去，不如呼籲民眾疫情期間、雨季後避免上山，讓壽山休養生息。

壽山迄今已有5例登革熱足跡，成為疫情熱區。衛生局7月底先在「雅座」發現盛裝消防用水的塑膠桶蓋破損，內有孑孓孳生。8月初又在南壽山「相思亭」周遭發現不少樹洞積水中有孑孓活動，分別依《傳染病防治法》開出舉發通知單，依法可罰3000元至1萬5000元罰鍰，要求全面填補山上的樹洞，就連地上的非洲大蝸牛殼也要全數「翻面朝下」，3日內不改善可再處罰。目前壽山各登山口都可看到黃色的登革熱警戒旗，提醒山友留意防蚊。

自管處表示，目前已要求盤榕、雅座、七蔓3大奉茶站的認養單位，將破損的儲水桶更換成新的密封式儲水桶，奉茶桶低濺的盛水容器必須每日反覆清空；針對樹洞，已委請清潔廠商每日巡查、以砂石填補樹洞，並固定每週一、四沿木棧道噴灑「蘇力菌」消滅孑孓。另外，也請每日值班志工徒手將步道沿線的非洲大蝸牛空殼翻面，盡力避免再有積水產生。

不過，壽山的樹洞原本是五色鳥、蛙類、蜥蜴的重要棲地，補洞噴藥的作法也引來山友、生態愛好者「不切實際」的質疑及恐懼，擔心影響生態環境及人體健康。

「山上有多少樹洞？怎麼補得完？」高雄市柴山會總幹事楊聘育認為衛生局的要求是「耗費防疫能量、執法過當」，她強調，山上歷經強降雨本來就無法避免積水，但樹洞普遍都是拳頭般大小，積水多半會自行吸收，氣候一旦好轉就會乾燥，孑孓長大的機率也就不高，補洞也確實會影響生態。自管處配合補洞翻殼只是徒耗人力，不如向民眾宣導大雨過後、疫情期間避免上山，除了避蚊，也能讓壽山適當地休養生息。

病媒蚊專家、國立中興大學昆蟲學系教授杜武俊表示，蘇力菌是很棒的天然環境殺蚊劑，「以色列亞種」的蘇力菌專殺蚊子和蒼蠅，孑孓食用後腸道會潰爛，約2至3天便會死亡，但對毛毛蟲、蝴蝶沒有影響，堪稱人畜無害。

杜武俊強調，不是只有人工積水環境才會吸引病媒蚊，山上的樹洞確實也有機會成為病媒蚊的溫床，除了噴藥之外，避免積水的作為確實是必要的防疫配套措施。蝸牛殼可直接用鐵鎚敲碎，降低處理人力負擔。但還是強烈建議民眾疫情期間暫緩上山，遠離熱區自保。

自管處表示，礙於陸寄居蟹對蝸牛殼的需求，暫時不會考慮敲碎的方式處理空殼。對於衛生局的裁罰，將另行陳述意見，爭取免罰。