美國疾管署2020年公布填充樹洞滅蚊指引。（取自美國疾管署官網／袁庭堯高雄傳真）

壽山全面填補樹洞的作法引發耗費人力、影響生態的爭議，一場大雨沖刷後就徒勞無功。國立中興大學昆蟲學系教授杜武俊建議，改用蘇力菌就可避免雨水沖刷失效，也對孑孓之外的物種毫無傷害。2019年桃園市政府就曾針對樹洞噴灑蘇力菌，強調這才是有效、正確的做法。

杜武俊表示，廣泛用在登革熱防治的噴藥「掃蚊寧、掃蚊淨」都是以色列亞種蘇力菌，該菌種產生的毒蛋白結晶具有「專一」性的撲殺效果，孑孓或蛆食用後會腸道潰爛，2至3天便會死亡，但昆蟲、人類接觸，甚至是吃了都不會有事。

杜武俊建議，若山上要長期避免樹洞積水孳生孑孓，可將蘇力菌噴灑在樹洞內。蘇力菌只怕紫外線，在低日曬的條件下約可保有2至3個月的效期。就算遭雨沖刷，其沉水的特性，仍可繼續在積水處保持滅蚊的效果，同時可大幅降低對生態的衝擊。

2019年桃園市長鄭文燦就曾公開推廣用蘇力菌噴灑樹洞，強調該方式經環保局與衛生局共同研究，經過驗證，是有效、正確、安全阻絕孑孓繁殖的做法。

美國疾管署2020年就曾公布填充樹洞滅蚊指引，強調「不會積水的樹洞可以提供野生動物築巢，不需要填充」。會積水的樹洞，建議使用居家保溫工程的膨脹泡沫來填充，不可使用砂石、混凝土、填充樹洞，會有過重的疑慮。

國家自然公園管理處目前每天以人力、砂石填補壽山上大量的樹洞，若遇大雨沖刷，就得再次充填，否則一旦遭衛生局查獲樹洞內積水有孑孓，自管處依法還得吃上罰單。但自管處對此回應，目前全力配合衛生局防疫指示，仍會繼續採用砂石填補樹洞。

蘇力菌是市面普及的滅蟲害產品，廣泛應用在農業的病蟲害防治。杜武俊強調，不只在戶外環境可用，民眾自家若有必要的儲水的設備，也可以考慮適量施用，防治登革熱之餘，無須擔心對家中成員、寵物的傷害。