國民黨總統參選人侯友宜昨（11）日首度到台中大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標親自接待，兩人互動也被放大檢視。對此，國民黨立委王鴻薇認為，互動並非一定要擁抱、手牽手才代表相挺，並強調包括台中市長盧秀燕非常挺侯友宜，地方派系昨也都到場，台中在整合部分沒有問題，外界「無須見縫插針」。

針對侯友宜與顏清標互動被大做文章，王鴻薇今在政論節目《週末大爆卦》中提到，互動過程難道一定要擁抱、手牽手才代表相挺嗎？用這種形式恐過於膚淺。王鴻薇進一步說道，她在立委補選時，柳采葳力挺到底也曾幫她辦活動，但兩人不會動不動就抱一起。

王鴻薇透露，侯友宜與雙北立委便當會時便表示，會花比較多時間去中南部走走，當時她也認為侯友宜到中南部搏感情、聽聽地方聲音或到宮廟走走是好事。王鴻薇坦言，侯友宜過去較少做黨務，且跟地方派系沒有那麼熟悉，因此在這次選舉中，要經過一次次的見面互相交流，聽聽地方聲音。

對於侯友宜在中南部行走，王鴻薇說效果會慢慢浮現，她坦言地方整合上，包括屏東、雲林仍會遇到一些困難，但台中是沒問題的。王鴻薇強調，台中無論是地方派系或盧秀燕對侯友宜的支持都是沒問題的，外界不需要見縫插針。