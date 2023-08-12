台灣國際犬展比賽暨寵物美容師檢定與競技挑戰賽12日在苗栗巨蛋體育館登場，苗栗縣副縣長鄧桂菊感謝主辦單位選在苗栗舉辦盛會。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

台灣國際犬展比賽暨寵物美容師檢定與競技挑戰賽12日在苗栗巨蛋體育館登場。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

台灣國際犬展比賽暨寵物美容師檢定與競技挑戰賽12日在苗栗巨蛋體育館登場，苗栗縣政府動保所替龍物打疫苗。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

台灣畜犬協會自12日起連續2天，在苗栗市巨蛋體育館舉辦2023台灣國際犬展覽比賽暨寵物美容師檢定與競技挑戰賽，參加檢定的寵物美容師都拿出壓箱本領，將模特兒犬打扮的花格招展、爭奇鬥艷。苗栗縣政府動物保護防疫所配合辦理免費狂犬病預防注射及動物保護宣導，提供民眾寵物照顧和保健需求新知。

12日首日進行的賽程是美容師資格檢定與競技挑戰，參加檢定的寵物美容師都拿出壓箱本領，將模特兒犬打扮的花格招展、爭奇鬥艷，明天國際犬展覽包括德國狼犬、澳洲牧羊犬、法國鬥牛犬等世界各品種名犬，除了展覽、比賽，現場亦規畫設置寵物百貨、寵物食品攤位，可說是犬界盛會。

12日下午舉行的開幕儀式中，苗栗縣副縣長鄧桂菊感謝台灣畜犬協會將全國大展移師至苗縣辦理，愛犬人士帶著寵物來苗栗不僅是比賽，還彼此觀摩切磋，更為苗縣帶來不少觀光經濟效益。

鄧桂菊也提醒民眾遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養動物，同時要定期帶寵物到獸醫院接種狂犬病疫苗，共同守護民眾和動物的健康安全，希望政府與民間共同努力建立一個完善的寵物產業管理制度，讓毛小孩生活各層面都能受到保障。

苗栗政府縣動保所指出，台灣寵物飼養數量逐年增加，國內寵物產業推估每年約近500億元產值，目前苗縣共有61家犬貓特定寵物業者，其中，繁殖、買賣業者49家，另12家為單純寄養業者，規畫將在8月下旬展開為期9天的縣內特定寵物業評鑑，針對業者寵物飼養或展售場所設施、寵物照顧情形、動保政策配合等進行評比，以保障消費者權益。

動保所表示，動保所已設立寵物管理課，負責寵物業、寵物食品、寵物公園等業務，讓毛小孩獲得更全面的照顧，提升苗縣寵物福利。