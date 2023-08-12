Rick Barry goes on EPIC RANT about his era vs. today’s era. 😳👀 pic.twitter.com/dSpGzUJ1N9 — Joy De’Angela (@joydeangela) August 9, 2023

塞爾提克明星搖擺人傑倫布朗（Jaylen Brown）休賽季簽下NBA史上最大約，未來5個賽季他可進帳3.04億美元，這讓名人堂球星貝瑞（Rick Barry）很不是滋味，認為傑倫布朗所繳出的成績，與身價並不相符。

貝瑞向NBA記者德安吉拉說：「這讓我難以接受，傑倫布朗在季後賽的場均得分為18.5分（應為18.2分），然後他合約最後1年的年薪卻來到6900萬美元，說認真的，18.5分根本不算什麼。」貝瑞長達14年的職業生涯橫跨NBA和ABA兩大聯盟，例行賽每場他平均可拿下27.3分，但打球時所獲得的總薪資，可能遠不及布朗一個賽季的收入。

傑倫布朗得分技術不在話下，控球能力卻是致命傷，自新人年以來，傑倫布朗每場平均失誤數逐年上升，在高張力的季後賽上，還被揪出不善使用非慣用手運球的把柄，傑倫布朗今年季後賽出現多達66次失誤，有25次是左手運球時所發生。

儘管感到吃味，貝瑞仍給予後輩勉勵，並點出傑倫布朗球技上的缺失，「傑倫布朗是個好球員，但必須得提升自己的技術，他失誤太多，對凡事太過強求，他的隊友塔圖（Jayson Tatum）也是一樣，這也是他們去年在總決賽敗給勇士的原因。」