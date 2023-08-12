好市多富邦聯名信用卡於本月8日全面啟用，一名會員熱心分享折扣金的新規則，過去「國泰多利金」限定每年8月到9月折抵，而「富邦好多金」則改為每年1月至2月折抵，消息一出，引發網友熱烈討論。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，日前她查詢「Costco好多金回饋計畫」，發現折抵時間和過去有所不同，改為每年1至2月開放，除非好事多有另外公告開放折抵的時間，「非折抵期間恕不接受折抵」。

貼文一出，引來千名網友按讚留言，「除非折抵期間都沒去，不然店員都會問你要不要折抵…1、2月要過年，要過期真的不容易啊」、「謝謝告知」、「剛剛才遇到店員告知」、「假如1、2月前到期不續約，好多金怎麼辦」。另外，也有人詢問好多金該如何查詢，有內行網友回應，可以透過富邦銀行的APP確認實際金額。

事實上，國泰的「多利金」和北富銀的「好多金」都是1元好多金折1元現金，全年24小時都可以累積，而過去國泰世華的折抵時間限定於每年的8月到9月，北富銀好多金則改為1月到2月。

至於沒用完的「多利金」該怎麼辦？國泰世華回應，未使用完之多利金將轉換為本行刷卡金（1元多利金=NT$1刷卡金），可折抵信用卡帳上消費；本行亦已於7月下旬以簡訊或推播提醒持卡人停用事宜，及多利金將轉為刷卡金折抵國泰世華信用卡帳款。