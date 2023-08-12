8月10日至11日，中國大陸金融監管總局黨委書記、局長李雲澤帶隊先後赴北京市門頭溝區、房山區和河北省涿州市，調研督導保險理賠和金融支持災後恢復重建工作。

李雲澤指出，當務之急是全力以赴做好保險理賠工作。要堅持特事特辦，急事急辦原則，最大限度簡化理賠流程和手續，開闢綠色通道，切實做到能賠快賠、應賠盡賠。要加大預賠付力度，主動靠前服務，盡可能提高預賠付比例，在大災面前體現保險溫度。要積極推廣聯合作戰、提級調度、分片負責、快速施援、統一標準、互通互認的保險理賠模式，全行業統籌調度、齊心協力，切實發揮保險作為災害減震器和社會穩定器的功能。

李雲澤要求，加大金融支持災後恢復重建工作力度。堅持急用先行，強化對災毀房屋、農田、道路、供水供電通信等設施的金融支持，保障恢復重建的資金需求，幫助受災群眾盡快恢復正常生產生活。主動對接受災企業清單，綜合採取調整還款計劃、貸款展期續貸、降低融資成本等方式，助力受災企業脫困。鼓勵金融機構通過新增信貸規模、單列信貸計劃等方式，主動對接水利等基礎設施建設，助力提高災害防範應對能力。

李雲澤還要求，銀行保險機構要健全應急保障機制，確保災情期間金融秩序不亂、金融服務不斷。全面排查營業網點、機房、自助設備等安全隱患，全力保障金融資產和重要數據安全，支持基本金融服務和關鍵基礎設施穩定運行。盡快恢復受災網點運營，力爭在受災較為嚴重區域做到保開門、保營業、保供應、保服務，避免出現金融服務真空。暢通線上服務渠道，保障受災群眾、受災企業應急支取等金融需求，提供安全便捷金融服務。

大陸北方多地此次遭遇的嚴重洪澇災害中，河北涿州受災嚴重，水淹面積一度達到城區60％，積水平均在1到1.5米，最深處達5到6米。

國家金融監督管理總局是今年3月中共黨和國家機構改革中新組建的部門。統一負責除證券業之外的金融業監管，作為國務院直屬機構。出任首任黨委書記、局長的李雲澤此前擔任四川省委常委、常務副省長等職。