卡努颱風帶來豐沛雨量，重創南投縣仁愛鄉。南投縣長許淑華今(12日)上午前往仁愛鄉南豐村慰問收容所災民，並帶600份雞排慰勞清運人員及救災國軍弟兄。許淑華表示，全鄉共111戶房屋受損，公所將再派員做細部分析，依全倒、半倒等毀損程度給予補助，縣府也為房屋受損的災民提供協助措施，包括開放閒置國宅安置災民，提供租屋補貼等，協助災民度過難關。

許淑華今在臉書發文表示，上午前往仁愛鄉南豐村慰問收容所災民，並帶了600份雞排慰勞清運人員及救災國軍弟兄們，感謝他們協助災民清理家園。現在災後第一階段道路搶修及維生管線等都已大致完成，目前正進入第二階段的災民家園復建工作。她也很感謝國軍快速調動兵力，與縣府配合通力合作，深入各部落協助鄉親恢復家園。

許淑華也提到，特別感謝南投縣烹飪公會、台灣廚藝美食協會及崇正基金會等民間團體的熱心善舉，除了從花蓮自發性騎車來到仁愛幫忙的年輕人，還有自家也受災的王孝良大廚，連續8天一直在南豐村集會所義煮供餐給災民，將自身所長奉獻給鄉親，同時謝謝在物資發送點辛勞的年輕志工們。

許淑華表示，目前收容安置處剩下兩處，經過初步調查全鄉共有111戶房屋受損，公所會再派員清查做細部分析，會依照全倒或半倒等毀損程度給予補助。

目前還有許多災民因房屋受損只能暫時四處借住，縣府已啟動相關協助措施，也會盡快盤點清查縣府閒置的國宅，提供給災民居住，以房屋全倒受損嚴重者為優先安置對象，不管是縣府國宅的安置或要自行在外租屋的租金補貼，都會有因應措施協助，幫助災民暫時度過這個難關。

至於外界關心災民的重建時期需求物資，許淑華說，縣府會盡快盤點彙整清楚，屆時會再對外公布說明，她也感謝副議長潘一全、縣議員林芳伃、吳國昌關心，還有自己也是災民卻心繫民眾、非常辛苦的林婷立議員。