監察委員范巽綠今指出，國立台灣大學一號館為近百年之建築，依文化資產保存法規定，興建完竣逾50年之公有建物，處分前應先由主管機關進行文化資產價值評估，但該校進行整修工程前，卻未依規定向台北市政府文化局提報工程計畫，且經北市府多次函請該校提供緊急搶修計畫，仍遲未提供。對於事件始末，以及該校及該局處理情形，范巽綠深表關切，申請自動調查。

范巽綠指出，台大創校於1928年，迄今已有94年歷史。據悉，屋齡50年以上建物計有351處，面積逾25萬平方公尺，占建物總面積近20％；其中，登錄為古蹟及歷史建物即有61處，面積超過6.5萬平方公尺，但該校2023年文化資產保存維護經費僅編列400萬元，且該校歷史建築鹿鳴堂（原僑光堂）曾發生險遭拆除事件，近日又發生已列管為50年以上建物之「一號館」擅自修繕情形，凸顯學校對於文化資產保護似有認識不足之情形。

范巽綠指出，學校對於50年以上之校舍房舍等，於處分前須經過主管機關的文化資產價值評估；即便是整修，也須向主管機關提報工程計畫。鑒於大學之公共性，該校又身為國內最高學府，更承載著歷史及建築價值的有形文化資產維護之責任，應全面性思考並積極建立完善之維護機制，以免珍貴的文化資產因維護管理不當而消逝。

范巽綠說，對於台大有無積極清查並維護管理所屬館社文化資產？有無合理編列相關預算並妥適運用？台北市政府文化局對於校內具文化資產之建物有無落實追蹤、對公有列冊文資有無善盡督管之責，並公開透明？等諸多文化資產建物之保護作為，將進行深入調查。